クロップドパフシャツブラウス

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韓国のセレクトショップで購入しました。7000円程で購入した記憶です。3.4回ほど使用しました。使用しなくなったので出品します。実際のものと色味を合わせる為に加工してあります、ご了承お願い致します。クロップド丈が可愛いブラウスです。デニムに合わせたり、ジャージやスウェット、シャカシャカパンツ、プリーツスカート、タイトスカートなんでも合います。ストリート系にもガーリーでも使用できます。ブラウス以外はイメージ図で載せています。スカートは出品予定です。素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地jouetieEATMEAnkRougeVOLCAN\u0026APHRODITEKRYclothingOYMORQH8NEナルシスNarcissusmeltthelady