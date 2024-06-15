ＢＤ20FT収納タイプベースドラムのみ

カバーリングは外側、内側共シート貼りしています。外側、内側は特に気泡、シワ、キズ、継ぎ目等が多くなってます。【特にラグを取りつけ部分】BD20x14インチ、pearlレンジャーシリーズフロントはウッド、打面はスチールフープ。レッグ本来は振り出しタイプから、レギュラータイプに変更。今回のシートは本来横木目ですが、縦に貼るとかなり良かったので、両面貼りで、今回ＢＤフロントブラックヘッドですが、クリアヘッドだとさらに良い？かもです。毎回収納タイプドラムは制作には何かと問題が発送し、かなり手間がかかります、荒い部分もあるかと思いますがご了承くださいませ。鉄製品に錆び、ピッツが見られます。ヘッド類に打痕跡、ガムテープ跡があります。中古ドラムの改造品、一点物です、メーカーカスタム品、新品同様をご希望の方はご遠慮くださいませ。ご質問などは、お気軽に。よろしくお願いいたします。#ドラムパーツ#送料無料、ドラムセット#ドラムセット種類···ドラム種類···ドラムセット



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