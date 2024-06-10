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ご覧いただきありがとうございます☆#Storeマロン୨୧です♡男女ともに使えるユニセックスデザイン！フォーマルでもカジュアルにも使えます。トートバッグでもショルダーバッグでも2wayで使えます！ショルダーは長いタイプと短いタイプの2種類が施されているので、首や肩に掛けたり、手下げとしてお使い頂く事が可能！カラー:ブラックサイズ：(SMALL)スモール縦約12cm・横約17cm・マチ約7.5cm付属品：タグ、保存袋、ビニール袋アメリカ・アウトレット直売店にて購入並行輸入品と海外正規品は同じ品番であっても、細部など異なる場合があります。また、過剰生産やシーズンオフの商品、若干のキズ、アウトレット限定に生産された商品になります。ご理解いただける方のみお願いします。国内正規店の物と違うとの理由で返品することはお断りします。#Telfar#テルファー#スモール#ショルダーバック