バーバリー、防寒、防水、撥水加工、ゴルフパンツ

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商品詳細
カラー···オフホワイトパンツ丈···フル柄・デザイン···無地素材··表 裏にポリウレタンをラミネートした、ナイロン。裏 ポリエステル定価 27000円裾は2重裏はメッシュ加工完璧なパンツです。ゴルフ、登山、雪道に、又は、突然の雨にも、上から穿けます。
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