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バーバリー、防寒、防水、撥水加工、ゴルフパンツ
商品番号 V31693784281
商品名

バーバリー、防寒、防水、撥水加工、ゴルフパンツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オフホワイトパンツ丈···フル柄・デザイン···無地素材··表　裏にポリウレタンをラミネートした、ナイロン。裏　ポリエステル定価　27000円裾は2重裏はメッシュ加工完璧なパンツです。ゴルフ、登山、雪道に、又は、突然の雨にも、上から穿けます。
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