ヒューマンウーマン 七分袖カットソー

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商品詳細
2回着用しただけなので綺麗な状態です。前身頃￼が切り替えになっており、ワッシャー加工の生地が使われています。￼￼￼￼￼￼付属のリボンも同じ素材です。お色は青みが強めのカーキです。￼￼袖丈···七分袖素材···コットン季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/calling26350.html
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http://narcologia.ru/goods/cotton137861.html
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