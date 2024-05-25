ヒューマンウーマン 七分袖カットソー

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2回着用しただけなので綺麗な状態です。前身頃￼が切り替えになっており、ワッシャー加工の生地が使われています。￼￼￼￼￼￼付属のリボンも同じ素材です。お色は青みが強めのカーキです。￼￼袖丈···七分袖素材···コットン季節感···春、秋