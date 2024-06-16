ポロ ラルフローレン Tシャツ ポロシャツ ネイビー 半袖 レディース 新品

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商品詳細
ブランド:PoloRalphLaurenサイズ:S(140)着丈:約55cm身幅:約40cm\u003c\u003c新品未使用タグ付\u003e\u003e定価:7,590円サイズはキッズ140大人Sサイズです！シンプルなデザインと色でパンツにもスカートにも合わせやすいと思います♡柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
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