LADYMADE　フレアカフスシアーギャザリングブラウス　シフォン　アイボリーF

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます♪◇即購入大歓迎・送料無料・匿名配送◇◇フォロー割あります◇ご希望の方はプロフィールをご確認ください。◇全商品現品1点物です◇予告なく削除する場合がありますので、購入ご希望の方はお早めのご検討よろしくお願い致します。●ブランド：LADYMADE（レディメイド）●サイズ：フリー着丈約52cm肩幅約32cm身幅約45cm袖丈約45cm平置き素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー：アイボリー●状態：目立った汚れやほつれなどはありません。●特徴：ギャザーの生み出す柔らかなドレープシルエットが、フェミニンムードを漂わせるブラウス♪ボリュームスリーブやフレアカフが装いを華やかに演出！旬のシアー素材がスタイリングをブラッシュアップしてくれます◎合わせるアイテム次第で、さまざまなレイヤードコーデのアレンジが楽しめます。デートや女子会にも活躍してくれそうな1着です☆中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。他にもナチュラル、カジュアル、フェミニン、エレガント、綺麗め、上品、大人可愛い、清楚系、フォーマル、ヴィンテージ、古着、古着女子、トップス、パーカー、ワンピース、シャツ、ブラウス、ニット、ジャケット、スウェット、スカート、デニムパンツ、アウター、コートなどレディースアイテムを幅広く取り扱いしております！#〈R〉レディースアイテム出品一覧♀↑こちらからご覧ください↑管理番号BRU2307-525