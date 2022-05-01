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【送料無料】 井上萬二 白磁 香合 茶道具 有田焼 人間国宝 井上萬ニ作
商品番号 W59607426210
商品名

【送料無料】 井上萬二 白磁 香合 茶道具 有田焼 人間国宝 井上萬ニ作
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 9,471 円
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商品詳細

【送料無料】井上萬二白磁香合茶道具有田焼人間国宝井上萬ニ作うっすらと透けるような彫りが美しい作品です。［井上萬二］昭和4年(1929)、生まれ。酒井田柿右衛門、奥川忠右衛門に磁器制作を学ぶ。日本伝統工芸展、日本陶芸展入選入賞。昭和62年(1987)、日本伝統工芸展で文部大臣賞受賞。佐賀県重要無形文化財。平成7年(1995)、白磁で国の重要無形文化財保持者に認定。日本工芸会参与・一水会委員・佐賀県陶芸協会理事・西部工芸会幹事。※付属品：共箱※再生包装資材を使用することがありますので予めご了承ください。
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