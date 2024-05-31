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新品　モンベル　ポロシャツ
商品番号 A19538339350
商品名

新品　モンベル　ポロシャツ
ブランド名 モンベル
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先日、モンベルショップで購入しましたがサイズを間違えてしまったため、新品未使用のタグ付きです！シンプルなデザインなので使いやすいポロシャツです。左胸にポケットもついていて、そこにさりげなくモンベルのタグがついていてオシャレです。普段使いからスポーツシーンまで幅広く使えて便利です！カラー　ホワイト柄・デザイン···無地カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/reinforcement520499.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox839339.html
http://narcologia.ru/goods/recommended389490.html
WIC.ポロシャツ Women's｜モンベル
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