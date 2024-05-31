新品　モンベル　ポロシャツ

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商品詳細
先日、モンベルショップで購入しましたがサイズを間違えてしまったため、新品未使用のタグ付きです！シンプルなデザインなので使いやすいポロシャツです。左胸にポケットもついていて、そこにさりげなくモンベルのタグがついていてオシャレです。普段使いからスポーツシーンまで幅広く使えて便利です！カラー ホワイト柄・デザイン···無地カラー···ホワイト
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WIC.ポロシャツ Women's｜モンベル
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