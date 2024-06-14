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【美品】バーバリー レディース トップス 38
商品番号 V10237990914
商品名

【美品】バーバリー レディース トップス 38
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーブルーレーベルのトップスです。サイズ38(M相当です。写真8枚目参照)美品です。※素人検品ですので、見落としなどあるかもしれませんがご容赦ください。あくまでUSED品であることをご理解いただきますようお願いいたします。※写真とは色合いや風合いに少々違いがあることもございます。※自宅保管品です。畳みジワなどはご了承ください。☺圧縮して、ビニール袋に入れ、らくらくメルカリ便にて発送する予定です。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆　他にもバーバリーのトップス多数出品中　　☆　★　ぜひ、ご覧くださいm(__)m　　　　　　　★☆　ハッシュタグがうまく機能していない　　　☆★　可能性があります。その際は、お手数を　　★☆　おかけしますが、トップページからご覧　　☆★　くださいm(__)m　　　　　　　　　　　　★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆↓他のバーバリーの出品は#けんけいバーバリー↓他のレディースの出品は#けんけいレディース#バーバリー#バーバリーブルーレーベル#バーバリーロンドン#レディースカラー...ピンク季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/reinforcement555999.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild278052.html
http://narcologia.ru/goods/unusable308174.html
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