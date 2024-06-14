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- 【美品】バーバリー レディース トップス 38
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商品詳細
バーバリーブルーレーベルのトップスです。サイズ38(M相当です。写真8枚目参照)美品です。※素人検品ですので、見落としなどあるかもしれませんがご容赦ください。あくまでUSED品であることをご理解いただきますようお願いいたします。※写真とは色合いや風合いに少々違いがあることもございます。※自宅保管品です。畳みジワなどはご了承ください。☺圧縮して、ビニール袋に入れ、らくらくメルカリ便にて発送する予定です。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 他にもバーバリーのトップス多数出品中 ☆ ★ ぜひ、ご覧くださいm(__)m ★☆ ハッシュタグがうまく機能していない ☆★ 可能性があります。その際は、お手数を ★☆ おかけしますが、トップページからご覧 ☆★ くださいm(__)m ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆↓他のバーバリーの出品は#けんけいバーバリー↓他のレディースの出品は#けんけいレディース#バーバリー#バーバリーブルーレーベル#バーバリーロンドン#レディースカラー...ピンク季節感...春,夏,秋
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