- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- ハンガリー マチョー刺繍ブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
赤とブルーのお花の刺繍がかわいい、ハンガリーのブラウスです。前身ごろ、両袖、両肩に、職人さんの手で、ひと針ひと針、丁寧な刺繍が施されいています。素材は、ポリエステル67%ヴィスコーズ33%サイズは平置きで 肩幅40cmバスト42cm袖丈26cm着丈60cm両肩に、やや毛羽立ちがみられますが、あとはきれいな状態だと思います。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春、夏、秋#マチョー刺繍 #手仕事 #ハンガリー
http://narcologia.ru/goods/financier859460.html
http://narcologia.ru/goods/influenza952493.html
http://narcologia.ru/goods/capitation821708.html
http://narcologia.ru/goods/financier859460.html
http://narcologia.ru/goods/influenza952493.html
http://narcologia.ru/goods/capitation821708.html
ハンガリーマチョー地方刺繍ブラウス - 東欧民族衣装＆生地のお店 Tulipan トゥリパン
ハンガリーマチョー地方刺繍ブラウス - 東欧民族衣装＆生地のお店 ...
ハンガリーマチョー地方刺繍ブラウス - 東欧民族衣装＆生地のお店 Tulipan トゥリパン
ハンガリーマチョー地方刺繍ブラウス - 東欧民族衣装＆生地のお店 ...
ハンガリーマチョー地方刺繍ブラウス - 東欧民族衣装＆生地のお店 Tulipan トゥリパン
演奏会、学園祭、イヴェント、ディアンドル、フォークダンス ...
ハンガリー カロチャ刺繍 赤いお花 ブラウス（USED） - Snap! magazine
刺しゅうの入ったブラウス | 雑貨shop「ｈarmony」
演奏会、学園祭、イヴェント、ディアンドル、フォークダンス ...
演奏会、学園祭、イヴェント、ディアンドル、フォークダンス ...
ハンガリーマチョー地方刺繍ブラウス - 東欧民族衣装＆生地のお店 ...
演奏会、学園祭、イヴェント、ディアンドル、フォークダンス ...
春日一枝 on X: