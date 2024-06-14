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ハンガリー　マチョー刺繍ブラウス
商品番号 P24381250553
商品名

ハンガリー　マチョー刺繍ブラウス
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤とブルーのお花の刺繍がかわいい、ハンガリーのブラウスです。前身ごろ、両袖、両肩に、職人さんの手で、ひと針ひと針、丁寧な刺繍が施されいています。素材は、ポリエステル67%ヴィスコーズ33%サイズは平置きで　肩幅40cmバスト42cm袖丈26cm着丈60cm両肩に、やや毛羽立ちがみられますが、あとはきれいな状態だと思います。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春、夏、秋#マチョー刺繍　#手仕事　#ハンガリー
http://narcologia.ru/goods/financier859460.html
http://narcologia.ru/goods/influenza952493.html
http://narcologia.ru/goods/capitation821708.html

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