vintage crochet camisole クロシェ キャミソール

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商品詳細
◆ヴィンテージショップで購入したかぎ編みのキャミソールです。爽やかなグリーンの色味と編み方が可愛くTシャツやブラウスに合わせたり、重ね着のアイテムとしてオールシーズン使えます☺︎合わせているチロルブラウスも出品中です◎◆size着丈：約50身幅：約41※素人採寸のため誤差はご了承ください。◆状態目立つダメージはありませんが古着の特性をご理解頂いた上でご購入をお願い致します。コンディションにこだわりのある方、神経質な方はお控えくださいませ。60s70s80slochieitimimaremarimeroravirlevantjantiquesdeptbirthdeath
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