【予約】新品未使用 シャネル クラシック ジップ コインパース キャビアスキン

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商品詳細
こちらは予約商品です。発送までに14日前後お日にち頂きます。お値下げ不可になります。こちらは並行輸入品になります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて買い付け致します。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。
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