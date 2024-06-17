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【予約】新品未使用 シャネル クラシック ジップ コインパース キャビアスキン
商品番号 O29047368844
商品名

【予約】新品未使用 シャネル クラシック ジップ コインパース キャビアスキン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは予約商品です。発送までに14日前後お日にち頂きます。お値下げ不可になります。こちらは並行輸入品になります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて買い付け致します。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。
http://narcologia.ru/goods/financier894660.html
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