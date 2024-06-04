カラー...ベージュ素材...牛革(本革)フェラガモバッグ入っていた布袋もおつけします。こちら、７年前にペルーの空港の免税店で購入したものです。定価は7万円程でした。傷や金具の劣化はほぼ見られませんが、全体的に色褪せています。ピンクベージュがベージュ色です。その為リボンと持ち手の一部生地の部分は元の色のままです。持ち手内側の布部分は掴みのシミがあります。初めて見たらこれがそのままの色とデザインのように見えるくらい全体的に同じように色褪せています。色褪せに抵抗のない方には美品かと思います。ベージュなのでこれからの季節にぴったりです。使用回数は2回で、長期自宅保管品です。中古品とのご理解ある形のご購入お待ちしております。素材...牛革(本革),エナメル素材...その他レザー(本革),エナメル



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