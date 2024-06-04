トリーバーチ　Tモノグラム　ミニトート

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ご覧いただきありがとうございます(^^)即購入OKです。○アイテムトリーバーチ toryburchTモノグラム ミニトートショルダーバッグ白色系○サイズ高さ 18.5cm 幅 16cm マチ 6.5cm※平置き採寸です 多少の誤差はありますので、ご了承ください○状態こちらセレクトショップにて、新品を購入しましたが一度も使っていませんが、側面に少し汚れがあります。写真にてご確認ください。○詳細iPhone小さい財布リップ何本かが入るぐらいの容量です○付属品なし○購入セレクトショップにて新品未使用を購入○お願い素人検品のため、傷や汚れなど見落としている場合がありますのでご了承ください。※不明点がある、価格値下げを希望する方はメッセージにてお願いします。