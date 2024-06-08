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kate spade NEW YORK ハンドバッグ ブラック
商品番号 U26921424801
商品名

kate spade NEW YORK ハンドバッグ ブラック
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

katespadeNEWYORKハンドバッグとショルダーバッグの2wayで使用可能です。8年前に購入し数回使用しましたが、使わなくなったので出品しました。※写真4枚目のような小さなキズあり。ショルダーベルトと保存用袋付き。ご不明点等ございましたらお気軽にコメントください！
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