kate spade NEW YORK ハンドバッグ ブラック

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katespadeNEWYORKハンドバッグとショルダーバッグの2wayで使用可能です。8年前に購入し数回使用しましたが、使わなくなったので出品しました。※写真4枚目のような小さなキズあり。ショルダーベルトと保存用袋付き。ご不明点等ございましたらお気軽にコメントください！