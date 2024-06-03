AMBIENT オーガンジーパフギャザーブラウス

AMBIENTオーガンジーパフギャザーブラウスブラックです。オフショルとしても着用できます。一度試着しましたが、その後は自宅にて保管していました。タグ付きです。定価9,680円サイズ 身幅38cm着丈45cmそで丈59cm



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