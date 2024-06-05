EM ケープエリ スキッパー ブラウス　ライム

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＜EMMELREFINES＞エメルリファインズEMケープエリスキッパーブラウスカラー:LIME(ライム)サイズ:FREE定価¥10,450(税込)完売商品です。店舗で購入し、2度着用しました。私には可愛すぎたので手放すことにしました。あくまでも中古品ですので、ご了承いただける方のみご購入をお待ちしております(ㆁᴗㆁ✿)以下、公式HPの情報です。大き目のケープ衿がフェミニンなオフオン兼用ブラウス■デザイン大き目のケープカラーがポイントのブラウス。少しフレア気味のワイドな袖口が今年らしく、袖下にボタンのあるスリットカフスデザインもポイント。ネックはスキッパーになっていて、さりげなく見えるデコルテが女っぽさをUPしてくれます。■素材ワッシャー加工のかかったボイル素材。透け感がありますが、ケープが重なったデザインなので透けすぎずに着用出来ます。清涼感があり春から夏まで長く活躍してくれます。■コーディネートオフオン着用しやすい春カラーで、キレイめボトムからデニム合わせまで、幅広くコーディネートしていただけます。============================裏地：なし透け感：あり伸縮：なし光沢感：なしケア方法：手洗い可=========================エメルリファインズブラウスライムユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング