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BASEMENT online 刺繍スリーブギャザーフリルブラウス
商品番号 M37139395475
商品名

BASEMENT online 刺繍スリーブギャザーフリルブラウス
ブランド名 ベースメントオンライン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド　ベースメントオンライン◾️アイテム　刺繍スリーブギャザーフリルブラウス◾️サイズ　　FREESIZE着丈約67cm/身幅約50cm/裾巾約63cm/アームホール約22.5cm/袖丈約52cm/袖口巾(一周)約50cm◾️カラー　ホワイト◾️素材　　ポリエステル65%/綿35%%◾️状態　　1回着用/ホームクリーニング済⚠︎USED品ですので、そちらにご理解のある方のご購入をお願いいたします。
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