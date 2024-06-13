BASEMENT online 刺繍スリーブギャザーフリルブラウス

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商品詳細
◾️ブランド ベースメントオンライン◾️アイテム 刺繍スリーブギャザーフリルブラウス◾️サイズ FREESIZE着丈約67cm/身幅約50cm/裾巾約63cm/アームホール約22.5cm/袖丈約52cm/袖口巾(一周)約50cm◾️カラー ホワイト◾️素材 ポリエステル65%/綿35%%◾️状態 1回着用/ホームクリーニング済⚠︎USED品ですので、そちらにご理解のある方のご購入をお願いいたします。
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