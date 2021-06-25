ユニクロ マメクロゴウチ 3Dリブニットブラ

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ご覧いただき誠にありがとうございます。ユニクロマメクロゴウチ MameKurogouchi3Dリブニットブラ08DARKGRAYMサイズ2023年9月に購入し、一度だけ短時間着用しました。目立った傷や汚れはありません。ご不明な点がありましたらコメントよろしくお願い致します。