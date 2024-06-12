ICB リブ　タンクトップ　新品、タグ付き

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ICBのタンクトップサイズはXL、お色はグレー、新品、タグ付きです。定価:9,020円 税込即購入okです。ご不明な点などございましたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···グレーカップ···カップなし季節感···春、夏