ICB リブ　タンクトップ　新品、タグ付き

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商品詳細
ICBのタンクトップサイズはXL、お色はグレー、新品、タグ付きです。定価:9,020円 税込即購入okです。ご不明な点などございましたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···グレーカップ···カップなし季節感···春、夏
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