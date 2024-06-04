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【オシャレ☆MICHIKO LONDON】黒　Gジャン生地カットソー　サイズM
商品番号 Q29444759664
商品名

【オシャレ☆MICHIKO LONDON】黒　Gジャン生地カットソー　サイズM
ブランド名 ミチコロンドン
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mミチコロンドンのGジャン生地ジップカットソーです。オシャレなデザインでカジュアルシーンにも使いやすい品物です。●サイズ：M肩幅35cm身幅44cm着丈53cm袖丈15cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材本体綿60%ポリエステル40%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくセレクト#こたくカットソー管理番号　イ-24柄・デザイン...無地カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/reinforcement495099.html
http://narcologia.ru/goods/smear198404.html
http://narcologia.ru/goods/seamless408629.html
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