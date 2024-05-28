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- 【A.P.C.】大人気 ホワイトロゴ刺繍
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商品詳細
大人気Tシャツです！このロゴの感じが素敵すぎて購入致しました。首回りも詰まりすぎていないところもポイントです！ほんとにさりげない白地にホワイト刺繍なのでオシャレです。メンズのSかレディースのSか不明。札幌店nano・universeにて購入。1、2回程度の美品になりますが、新品ではないことをふまえて購入宜しくお願いします。カラー...ホワイト
http://narcologia.ru/goods/secretarial182916.html
http://narcologia.ru/goods/cotton463361.html
http://narcologia.ru/goods/update557695.html
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