【美品】【Pallas Palace】比翼仕立て　長袖　コットン　白ブラウス

数ある中からご覧いただきありがとうございます！パラスパレスの襟の形とボタンが可愛い長袖シャツです♪フロントボタンは比翼仕立てで袖と胸ボタンは丸いボタンで可愛いです。使用回数４，５回でなんばパークスのパラスパレスで購入しました。日本製 サイズは大きいサイズの３です。#Macアパレルパラスパレス素材綿 100%サイズ 3着丈 約 56.5cm袖丈 約 58cm肩幅 約 38cm脇下身幅 約 48cm素人平置き採寸につき多少の誤差はご了承くださいませ。◎値下げ交渉は大幅な値引き以外はご検討しますのでお気軽に♪お値下げ可能ですか？ではなくご希望金額をご提示の上コメントください。色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...コットン(綿)テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル■発送は小さくして圧縮して送る場合があり、たたみシワ出る場合があることご了承くださいませ。匿名配送ですが梱包状況でらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合ありますので予めご了承ください。■深夜早朝のコメント,購入、いいね、即購入、コメントなし購入、コンビニ支払いも全て大歓迎です！■喫煙者、ペットはいません。◼️購入後のキャンセルは出来かねます他にも古着出品中ですので良ければご覧ください！#Macレディースアパレル



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