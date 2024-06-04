B159ナノユニバース長袖ブラウスVネック花柄キャンディースリーブボルドー春秋冬

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◇商品説明・nanouniverseの花柄ブラウスです。・キーネックのデザインは抜け感がありスタイルよく見えます。・全体的にゆったりとしているトレンドのシルエットです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈53/58/61.5/52◇素材感・状態凹凸のあるポリエステル素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラー花柄総柄ボルドーカラーフラワーユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-159