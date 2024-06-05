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CME ワイヤレスキーボード KX01B00 Xkey Air
商品番号 L11777234114
商品名

CME ワイヤレスキーボード KX01B00 Xkey Air
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CMEワイヤレスキーボードKX01B00XkeyAir型番　KX01B00鍵盤数：25画像一式はすべてです。ブルートゥース版ですがバッテリーが故障しております。ケーブルで有線のみご利用いただけます。保管時の小傷、汚れがありますが目立ちません。全体的にきれいな印象です。付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。包装箱に剥がれ、破れ、汚れがあります。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。フリマ売買のため、保証は適応外となります。LP
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