  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
商品番号 B32842519217
商品名

ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ヒステリックグラマーワインカラー90年代に購入したままクローゼットにしまっていました。ボウリングシャツ。ガーゼ生地にボタンがボーリングのピンの形でとても可愛くて購入しました。バックの刺繍はネイビーでストロベリーちゃんがボーリングしている柄です。もったいなくてほぼ着ていません。目立った汚れ、キズなどはありません。しかし、古着ですので、気になる方はご購入はお控え下さい。サイズ表記　フリー　肩幅　約35　身幅　約41　着丈　約53カラー···レッド（暗めのカラー）袖丈···半袖柄・デザイン···その他素材···コットンお互い気持ちの良いお取引ができますように(^O^)カラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/passivity943183.html
http://narcologia.ru/goods/passivity559983.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln767002.html
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツの通販 66点 | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツの通販 66点 | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツの通販 66点 | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツの通販 66点 | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツの通販 66点 | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツ オープンカラーシャツ 半袖 黒 ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツの通販 66点 | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
Hysteric Glamour (ヒステリックグラマー) 刺繍ボーリングシャツ ホワイト サイズ:L
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
MULTI WOMAN ボウリングシャツ|HYSTERIC GLAMOUR MEN | HYSTERIC ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー ボーリングシャツ オープンカラーシャツ 半袖 黒 ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）の「BAD LUCK刺繍 ...
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー 0222AH05 HYS TIMES pt 半袖ボーリング SH オープンカラー ボーリングシャツ ブラック系 M【中古】
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
期間限定値下げ　人気ボーリングシャツ　ヒステリックグラマー
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
ヒステリックグラマー シャツワンピース 旧タグ-connectedremag.com
ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ
MULTI WOMAN ボウリングシャツ|HYSTERIC GLAMOUR MEN | HYSTERIC ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru