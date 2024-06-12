ヒステリックグラマー　90年代　ボーリングシャツ

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ヒステリックグラマーワインカラー90年代に購入したままクローゼットにしまっていました。ボウリングシャツ。ガーゼ生地にボタンがボーリングのピンの形でとても可愛くて購入しました。バックの刺繍はネイビーでストロベリーちゃんがボーリングしている柄です。もったいなくてほぼ着ていません。目立った汚れ、キズなどはありません。しかし、古着ですので、気になる方はご購入はお控え下さい。サイズ表記 フリー 肩幅 約35 身幅 約41 着丈 約53カラー···レッド（暗めのカラー）袖丈···半袖柄・デザイン···その他素材···コットンお互い気持ちの良いお取引ができますように(^O^)カラー···レッド