ZARA ブラックドレスシャツ

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真っ黒フリルとラインが可愛いロングシャツ2点ダブってしまったので新品のうちに出品いたします。着丈が長いのでパンツと合わせても、ワンピースみたいにするのにも(^^)♩韓国、海外トレンド、バースデーバッシュなどお好きな方へも質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬クール 黒 白黒 モノトーン フリル レトロガール しまむら アベイル ユニクロ GUFunZaraワンピース ブラック 韓国 ジーユー ハニーズ 骨格ストレート #アーバンリサーチロッソ #センスオブプレイス #UNITEDARROWSユナイテッドアローズ #SHIPS#ナチュラルビューティーベーシック #ロペピクニック #アイテムズアーバンリサーチ #アーバンリサーチドアーズ #アーバンリサーチサニーレーベル #uvカット #カットソー #シャツ #グローバルワーク #ニコアンド #コーエン #h\u0026m#アメリカンホリック #ルノンキュール #coca#ブラウス#プルオーバー #半袖 #袖なし #キャミソール ハロウィン