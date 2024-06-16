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ZARA ブラックドレスシャツ
商品番号 N35758893352
商品名

ZARA ブラックドレスシャツ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真っ黒フリルとラインが可愛いロングシャツ2点ダブってしまったので新品のうちに出品いたします。着丈が長いのでパンツと合わせても、ワンピースみたいにするのにも(^^)♩韓国、海外トレンド、バースデーバッシュなどお好きな方へも質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬クール　黒　白黒　モノトーン　フリル　レトロガール　しまむら　アベイル　ユニクロ　GUFunZaraワンピース　ブラック　韓国　ジーユー　ハニーズ　骨格ストレート　#アーバンリサーチロッソ　#センスオブプレイス　#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ　#SHIPS#ナチュラルビューティーベーシック　#ロペピクニック　#アイテムズアーバンリサーチ　#アーバンリサーチドアーズ　#アーバンリサーチサニーレーベル　#uvカット　#カットソー　#シャツ　#グローバルワーク　#ニコアンド　#コーエン　#h\u0026m#アメリカンホリック　#ルノンキュール　#coca#ブラウス#プルオーバー　#半袖　#袖なし　#キャミソール　ハロウィン
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