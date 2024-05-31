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商品詳細
チェスティ、フラワーライナーロングコート、Beige、サイズ0です。2022年2月に、公式オンラインショップで39,600円で購入し、2022年の春・秋の2シーズン、着用しました。着用回数は10回未満だと思います。目立つ汚れは見当たりませんが、小さな物は見落としている可能性があります。中古品、自宅保管です。ご理解頂ける方のみご検討をお願い致します。折り畳んで発送します。折り畳み皺が付くことには、ご了承下さい。梱包剤はリサイクル品を使う場合があります。サイズが合わない、イメージと違う場合におきましても、返品、返金はお受けしていません。ご不明な点などございましたら、ご購入前にお問い合わせください。お値下げしました。11800(8/30)→10800円(9/1)
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