星の砂　K18 5.0g 天然ダイヤモンド0.1ct ネックレス　18金

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星の砂 K185.0g天然ダイヤモンド0.1ctネックレス 18金材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンドプロフィールを一目通していただければ、幸いです※※実際の色あいと、画像の色あいが異なる場合がございますので、あらかじめご了承頂いた方のご入札をお願い致します※※自宅保管で小傷などがある場合もございますので、神経質な方のご入札はお控えください。※※※詳しい状態などは画像を参考に判断してくださいますよう、よろしくお願いします。#星の砂#金#k18#ゴールド#ネックレス#ダイヤモンド#りなジュエリー庄MZ006