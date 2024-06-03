美品✿DEUX HONCX デュモンクス ショルダーバッグ/ハンドバッグ

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2023年最新】デュモンクス バッグの人気アイテム - メルカリ

洗練されたフォルムに品のあるブラック/黒がお洒落で可愛い柔らかく軽く持ちやすいDEUXHONCXデュモンクスのショルダーバッグ/ハンドバッグです。A4収納可能で、500mlペットボトルや化粧ポーチも入るたっぷりとしたサイズ感のため、様々なシーンでお洒落にご活用頂けます。✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.フォロワー様に限りお値下げ対応可能です。必ず24時間以内のお振込みお願いします✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.#柚花フォロー割_レディースバッグ斜め掛けショルダーバッグ ななめがけ肩掛けショルダーバッグ肩がけ可能 肩掛け可能トートバッグ2WAY2way大容量 A4サイズ収納可能希少 レア✿サイズ(平置き実寸約cm)本体高さ25横幅30マチ9紐の長さ100-140※着画はお断り致します✿仕様メイン開閉口：ファスナータイプ外側：オープンポケット×1内側：オープンポケット×1✿カラーブラック/黒※撮影環境やご利用モニターによって、実際の商品の色合いと差異がある場合がございますがご了承ください✿商品についてヴィンテージ品のため少し使用感はございますが、目立った汚れやキズは無く、まだまだ長くお使い頂けると思います。※イメージと違ったという理由での返品はお受けできませんので、トップ画以外の写真もご確認の上、ご購入ください✿購入元大手ブランドリユースショップ✿発送簡易包装にて1～2日で発送させていただきます。仕事の関係上遅れる場合もありますが、ご了承ください。✿ご購入前にプロフィールのご確認お願いします。出品者は、非喫煙者で、ペットも飼っていません。経年や使用感の感覚については個人差がございます。USED品のキズや汚れが気になる方、神経質な方、完璧な商品を希望の方は御遠慮ください。不備がございましたから、「受取評価前」にご連絡お願いします。ご不明な点や気になる事がございましたら、お気軽にコメントください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”