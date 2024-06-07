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K18WG・ダイヤモンド1ct クロスペンダント トップ
商品番号 H25951643593
商品名

K18WG・ダイヤモンド1ct クロスペンダント トップ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 38,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18WGの土台に天然ダイヤモンドが24石・合計1ctも付いた豪華なクロスペンダントトップです！※チェーンは付きませんのでご注意下さい。長さがありますので、胸元で存在感ある輝きが光ります☆先端がお花のようなデザインになっていてお洒落です(*^^*)サイズ・縦約2.6㎝×横約2.0㎝厚み約0.3㎝※写真2枚目バチカン部分にK18WG、1.00の刻印あります。発送は写真5枚目のTASAKIのピンクの巾着袋に入れて(TASAKIで購入した商品ではありませんが)お送りさせていただきます。※商品の性質上、ご購入後のクレームならびに返品はお受けできませんので、説明書きや写真をよくご覧いただきご納得の上ご購入いただきますようお願いいたします#K18WGダイヤクロスペンダント#ダイヤクロスペンダントトップ#ダイヤモンドペンダントトップ#1カラットダイヤモンド#クロスペンダントトップ#ペンダントトップ
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