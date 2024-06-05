LOUIS VUITTON ルイヴィトン ハンドバッグ　ヴィンテージ

こんにちは♫ご覧下さいましてありがとう御座います(^^)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊LOUISVUITTONルイヴィトンハンドバッグ ヴィンテージ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊◆サイズ:平置き採寸(約cm)横(底部分)32マチ 10高さ 18◆状態:ロゴの印刷された革はどこも綺麗です✨ただ、無地の茶色の箇所は所々に薄い汚れや劣化のような部分あります。そして、こちらのカバンは持ち手が片方取れています。チェーンをつけたり縫ってアレンジする人や、クラッチ風に持ちたい方に是非ご検討頂きたいです！内側は万年筆のインクが付いたりしてるポケットがあります。◆その他▲ご連絡事項▲＊コロナ感染対策について＊→お品物は写真撮影の際に必ず希釈したウタマロ洗剤を使ってタオルで拭いています。その後、仕上げに次亜塩素酸を使用して拭き上げて完了です。(拭ける素材のみです！)＊お洋服について＊→古着にご理解のある方にご検討お願い致します。古着、新品ともに出品しています。新品の場合でも人手に渡った商品ですので自宅保管等ご理解下さいませ^_^また、発送の際はコンパクトに畳んで発送させて頂きますので折りシワにもご理解お願い致します(^^)何かご質問等御座いましたら、コメントお願いします♪



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