SAINT JAMES セントジェームス ボーダーTシャツ

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商品詳細
2回ほど着用身長164cm普通体型の私でピッタリです。自宅保管ですので、気になる方はご遠慮おねがいしますm(__)mお値下げごめんなさい。※※他サイトでも出品中ですので、購入希望の際は必ずコメントください！在庫確認いたします。また突然出品を取り消す場合もあります。※※柄・デザイン...ボーダー
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