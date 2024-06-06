デシグアル(Desigual)のシャツ/ブラウス

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「Desigual/デシグアル」シャツ



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[Desigual/デシグアル]ブラウス

デシグアル(Desigual)のシャツ/ブラウス買ったもののサイズが大きく着れなかったので洗濯したのちにハンガーに吊るして保管してます未使用です洗濯しておりますので軽いシワはありますがアイロン無しでもアイロンかけてもどちらでも着用できるデザインです胸囲……約100㌢ ※少しAラインになっている為 9枚目の胸囲の上あたりは約80㌢くらいです長さ……約75㌢袖の長さ……約62㌢羽織としても普通に着用でもデニムinでも可愛らしいと思います上記で内容気になる方はご遠慮ください※ご購入後のクレーム.返品は致しかねます※ご了承いただいた上でご購入お願いいたします。 申し訳ありませんがよろしくお願い致します。