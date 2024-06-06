20日までお値引き中♡UNITEDARROWS リネンノースリーブブラウス

2023年春夏物。ハリのあるリネン素材のノースリーブ。夏は1枚で、秋はカーディガンやジャケットインナーとしても使えます。3回ほど着用しました。おしゃれ着用洗剤でホームクリーニング済み。後ろファスナーです。※素材の関係上、梱包の際に畳みジワが出来ます事をご了承下さい☆カラーベージュサイズフリー丈67センチ身幅47センチリネン80%複合繊維(ポリエステル)20%定価17600円即購入可



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