平凡・陳淑芬「花の時」 額縁入

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商品詳細
平凡・陳淑芬の「花の時」です。詳しくはわかりませんが、この絵画に魅せられ購入しましたが、飾る機会なく、出品します。額の裏面に少しキズがありますが、表面は問題ありません。箱はなく、保証書もありませんが、それでもよろしければ、よろしくお願いいたします。最終お値下げになります。
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