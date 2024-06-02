【美品】UNF/LO オンワード堅山　ストライプブラウス　着用数回

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着用数回美品、オンワードUNF/LOレイヤードレーヨンポリエステルブラウス【表記サイズ】JPN：M【参考サイズ日本サイズ：M(相当)【実寸】裄丈80cm身幅65cm着丈67cm【素材】レーヨン50%ポリエステル50%【色】グレー経営者【柄】ストライプ【袖】長袖テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···レーヨン