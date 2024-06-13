ポールアンドジョー　ノースリーブ　トップス

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こちらは高島屋にて購入しました。ポールアンドジョーのカットソーカラーはアイボリーセンターのフリルはシルク素材です背中側も大変おしゃれなカットソーです定価は20000円くらい1度着用してドライクリーニング済みお使いいただける方にお譲りしたいと思います