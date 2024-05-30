パトリオットティー Tシャツ　USA製　Lサイズ

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商品詳細
オリジナルDefiant1776のTシャツです。着丈 73cm身幅 52cm＊平置き素人採寸＊古着、自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。また、記載漏れがあってはいけない為、気になる点は必ずご質問ください。#defaint#patriottee#skull#スカル袖丈···半袖カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏
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