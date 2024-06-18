X288 リング レディース 指輪 ハワイアンジュエリー ゴールド フリーサイズ

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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます(\u003e\u003c)コメント無し、即購入可能です♪カラーゴールド【サイズ】調整可能のフリーサイズ人差し指や中指、薬指など、コーデに合わせて使えます(^^)サイズ調整をする場合は、ゆっくりと優しく力を入れてください。過度に強い力を加えますと破損する恐れがありますので、ご注意ください。【素材】・silver925・キュービックジルコニアシンプルなリングで、屈折率・反射など一番美しく輝く形状に計算されたカットとなっていて、とてもキラキラ輝いて魅せてくれます。プロの職人が1つ1つ丁寧に製作をし、確かな加工技術で上質な輝きとクオリティを。細部までこだわった、上質なジュエリーです。とても合わせやすいデザインで使い勝手が良く、普段使いからパーティー等のフォーマルまで多彩な場面で活躍してくれます。彼女、妻へのプレゼント。クリスマスプレゼントや誕生日、記念日、母の日にどうぞ♪両耳、片耳、フープ、ドロップ、チェーン、フック、イヤーカフ、シリコンキャッチ、1粒、天然石、パワーストーン、ダイヤモンド、人工ダイヤ、スワロフスキー、誕生石、プラチナ、純金、18金、K18、18K、24金、24K、スターリングシルバー、S925、ステンレス、サージカル、大きめ、小さめ、普段使い用、デート、結婚式のギフトモアサナイトSONAダイヤモンドアメリカンチェーンチャンキー雫しずく揺れるロングチタンニッケルフリーサージカルステンレスピアサーかわいいプレゼントクリスマスエメラルドブルートパーズサファイアタンザナイトムーンストーンターコイズラピスラズリアイオライトブルージルコン
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