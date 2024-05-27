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エルメス HERMES フールトゥ カバス キャンバス トートバッグ
商品番号 G96282234204
商品名

エルメス HERMES フールトゥ カバス キャンバス トートバッグ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのトートバッグです。容量大きく、A4ノートサイズは余裕で入りますし小さ目ノートバソコンも入ります。使い勝手はいい一品です。購入場所質屋サイズ縦38cm横35cmマチ7cm上辺から持ち手12cm状態:目立ったキズ、汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral944932.html
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エルメス HERMES フールトゥ カバス キャンバス トートバッグ
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