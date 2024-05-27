エルメス HERMES フールトゥ カバス キャンバス トートバッグ

エルメスのトートバッグです。容量大きく、A4ノートサイズは余裕で入りますし小さ目ノートバソコンも入ります。使い勝手はいい一品です。購入場所質屋サイズ縦38cm横35cmマチ7cm上辺から持ち手12cm状態:目立ったキズ、汚れはありません。



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