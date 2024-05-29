花の絵飾り額縁インテリア　2枚セット販売

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商品詳細
アクリル板見たいな物にアクリル絵の具で描かれたような作りになっております。インテリアに凄くおしゃれですよ～高さが53センチ横幅が43センチボタニカルインテリアが好きな方にはオススメです。あくまでもリサイクルになりますので、ご理解の頂ける方のみご購入宜しくお願いいたします。バラ売りは致しません。 絵画、アクリル絵の具、インテリア、ボタニカルインテリア、ボタニカルガーデン、カフェインテリア、飾り絵、花、
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