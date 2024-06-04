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MICHAEL KORS ショルダーバッグ　ゴールド
商品番号 J88702275925
商品名

MICHAEL KORS ショルダーバッグ　ゴールド
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールド柄・デザイン···無地サイズ…縦15cm・横25cm・幅4cmグアムで購入し、その時１度使用しました。ほぼ新品です。カード入れも6カ所あります。保管したままになっていたので、どなたか使っていただける方に。自宅保管のため、ご理解いただきご購入下さい。
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