MICHAEL KORS ショルダーバッグ　ゴールド

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カラー···ゴールド柄・デザイン···無地サイズ…縦15cm・横25cm・幅4cmグアムで購入し、その時１度使用しました。ほぼ新品です。カード入れも6カ所あります。保管したままになっていたので、どなたか使っていただける方に。自宅保管のため、ご理解いただきご購入下さい。