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CHRISTIAN VILLA レザースクエアミニバッグ ブルー　ショルダー
商品番号 G97502694379
商品名

CHRISTIAN VILLA レザースクエアミニバッグ ブルー　ショルダー
ブランド名 クリスチャンヴィラ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンヴィラのスクエアミニバッグです。カラーはブルー。幅広のショルダーストラップなので肩当たりが優しいです。ショルダーは取り外し可能で、ハンドバッグとしても使用できる２WAYタイプです。ショルダーの長さの調節はできません。イタリア製。・サイズ縦１８㎝、横２０㎝、マチ８㎝ショルダー長さ８５㎝目立った傷や汚れ、角擦れなどのダメージは見あたりません。中古品にご理解のある方、宜しくお願いいたします。素材···その他レザー(本革)カラー···ブルー種類···ミニショルダーバッグ
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