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天然石　ルビー　ピアス　ＰＴ900　プラチナ
商品番号 I13383283323
商品名

天然石　ルビー　ピアス　ＰＴ900　プラチナ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

---＊-----------＊------------＊------------＊------------＊------------＊------------＊------ご覧頂きありがとうございます。気持ち良い取引を心がけております。よろしくお願いいたします☆---＊-----------＊------------＊------------＊------------＊------------＊------------＊------耳元でキラリと輝くルビーのピアスです。シンプルでつけやすいスタッドタイプです。◆素材　PT900（プラチナ900）ピアスポストとキャッチにPt900の刻印が有ります。◆ルビー　直径約3ｍｍ素人撮影のため画像と現物の色が若干違う場合がございますので、ご了承頂いたうえでご検討ください。#天然石　#プラチナ　#ピアス　#ルビー　#スタッドピアス　#さくらんぼ　#誕生石　#7月　#プレゼント材質...プラチナカラー...レッドピアス形...キャッチ・スタッド
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