(美品)WAKO 銀座 和光 ネイビーレザー ハンドバッグ

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銀座和光の落ち着いたネイビーのレザートートバッグです。銀座の店舗で購入しました。数回使って、そのままになっていたので、お使いいただける方がいらっしゃればと思い、出品します。サイズ高さ28cm(持ち手含まず)、幅34cm、マチ15cm、A4収納可。中にファスナーポケットとオープンポケットが二つあります。状態多少のスレなどはありますが、目立つ汚れや傷はなく良い状態です。まだまだお使いいただけると思いますが、中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。返品は不可とさせていただきます。素材···レザー(本革)トートバッグ種類···トートバッグ