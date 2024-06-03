定番アイテム♡ポロラルフローレン ポニー刺繍 ワンポイント 半袖ポロシャツ S

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ご覧いただきありがとうございます(^^)【m745】#ひなの古着屋#ひなの古着レディーストップス♦アイテム古着PoloRalphLaurenポロラルフローレンVintageヴィンテージ90年代90s鹿の子ワンポイント刺繍ポニー刺繍刺繍ロゴ半袖ポロシャツ90sリバイバルで人気が沸騰している、言わずと知れた定番ブランド！『PoloRalphLauren』の半袖ポロシャツです。ホワイトボディーにワンポイント刺繍でシンプルでおすすめです。♦サイズ表記Sサイズ着丈57cm肩幅34cm身幅41cm袖丈/裄丈cm（肩幅がない場合は裄丈となります）平置き実寸。♦ディスプレイ(ネックレスやお花・バッグ)などは付属いたしません。♦素材綿100%♦状態後身頃に目立ちませんが、小さいシミがあります。多少の使用感はありますが、目立ったダメージ等なくまだまだご着用いただけるコンディションです。♦カラー白ホワイト※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。♦お洋服をたくさん保有しておりますので、購入時期・着用回数などのご質問はご遠慮ください♦配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。♦着画は対応しておりません。♦サイズ感に関しましては、説明文にございます平置き実寸を参考に、ご購入者様の方でご判断お願いいたします。♦最後にご不明点あれば、お手続き前にお尋ねくださいませ。#ひなの古着