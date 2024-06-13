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新品　リザード　ReZARD 　ヒカル　ポロシャツ　ワンポイントロゴ　テイル
商品番号 D56362026483
商品名

新品　リザード　ReZARD 　ヒカル　ポロシャツ　ワンポイントロゴ　テイル
ブランド名 リザード
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒカル　非売品アクスタも出品してますので同梱でお値引き可能。【ReZARD】TaillogoPoloShirt定価11,000円税込Sサイズ　ブラック　ポロシャツ　半袖　男女兼用着心地の良さを追求し、こだわりを持った上質な生地をシンプルかつラグジュアリーなデザインに仕上げました。ReZARDオリジナル綿100％の柔らかく、肌触りの良い素材を使用。＜Wearsize＞　写真HPより抜粋門りょうさん：Sサイズ着用カメラの仕様で写真と若干色合いが異なる場合もあります。神経質な方は購入をお控えください又、圧縮して発送する場合ありシワなどはご了承ください。youtuber　YouTube　アパレルブランドテイルロゴ　半袖　ユニセックス
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