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ジェニ着用！Courreges クレージュ
商品番号 V54493062146
商品名

ジェニ着用！Courreges クレージュ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,664 円
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商品詳細

【サイズ】S丈50cm身幅30cm胸身幅16cm肩〜脇25cmロゴは3cmくらいです。【カラー】ブラック別ページで色違いも販売中です♪いいねコメント宜しくお願いします！お値下げ対応！写真追加対応＾＾即購入ok※他でも出品しているため急に削除することがあります。※シーズンやいいねの数により値上げも行います。※タバコ/ペットなし/自宅管理は衣類収納ケースにまとめてます。⚠︎注意点⚠︎※海外輸⼊品のため、縫製の⽢さやほつれ、縫い目のズレ、未縫製、糸くずがある場合があります。※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※撮影環境や画面解像度によっては、掲載写真と素材感・色が多少異なる場合もございます。※神経質な方、完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。#レディース　#レディースファッション　#韓国ファッション#タンクトップ　#チューブトップ#キャミソール#トップス#夏#旅行#お出かけ#ストリート系#kpop#韓国ファッション#パイピング#y2k#Courrègesカラー···ブラックカップ···カップなし
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